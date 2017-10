Οι θρυλικοί The Dream Syndicate για μια εμφάνιση ξανά στην Αθήνα!

Οι Steve Wynn, Dennis Duck, Mark Walton και Jason Victor θα βρεθούν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στη σκηνή του Fuzz Live Music Club έτοιμοι να προσθέσουν νέα κεφάλαια στην ιστορία ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της αμερικανικής alternative σκηνής.



Πέρα από τα τραγούδια που περιέχονταν στα προηγούμενα albums τους (από το αξεπέραστο “The Days Of Wine And Roses” μέχρι το “Ghost Stories”) και τους κατέστησαν πρωτοπόρους του Paisley Underground, θα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά υλικό από το επερχόμενο 5ο studio album της μπάντας, “How Did I Find Myself Here?”, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την ANTI Records.

Τη συναυλία θα ανοίξουν ιδανικά οι Dustbowl, μία από τις καλύτερες και συνεπέστερες μπάντες της εγχώριας σκηνής.

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Η προπώληση ξεκινάει στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 25 ευρώ, ενώ στο ταμείο η τιμή θα είναι 27 ευρώ

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Reload, Μedia Markt, Ευριπίσης και στα www.fuzzclub.gr και www.viva.gr