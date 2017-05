Καταξιωμένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο “Summer Nostos Festival” του ΚΠΙΣΝ…

To Summer Nostos Festival 2017 (www.SNFestival.org) συστήνεται στο μουσικόφιλο κοινό με ένα εντυπωσιακό line up που περιλαμβάνει δωρεάν live εμφανίσεις ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, αντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ακουσμάτων. Από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου οι σκηνές του SNFestival θα φιλοξενήσουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της κλασικής και σύγχρονης κλασικής μουσικής, της jazz, της rock, της hip-hop, της pop, της indie, της παραδοσιακής και ethnic μουσικής, συνθέτοντας ένα ηχητικό πανόραμα που έχει να προσφέρει κάτι για τον καθένα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Πάνω από 25 συναυλίες διαμορφώνουν τη μουσική ενότητα του SNFestival 2017, με ορισμένα από τα κορυφαία acts να περιλαμβάνουν τους: Λεωνίδα Καβάκο με τον Enrico Pace στο πιάνο, The Cinematic Orchestra, Yo La Tengo, Mélanie De Biasio, Λένα Πλάτωνος, Μόνικα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Saul Williams, ΜΕΛΙSSES, Charlotte Rampling με την γαλλοαμερικανίδα τσελίστα Sonia Wieder-Atherton, Νίκο Πορτοκάλογλου, Μάρκελλο Χρυσικόπουλο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και πολλούς ακόμα!

Το Summer Nostos Festival (SNFestival) διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ / SNF), προσφέροντας μια εβδομάδα δωρεάν εκδηλώσεων για όλους, που φιλοξενούνται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), και κλείνουν μέσα τους ό,τι και ένα καλοκαίρι: ανεμελιά, ξεκούραση, διασκέδαση και επιστροφή σε όλα αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε οικεία! Το SNFestival πλαισιώνουν αθλητικές δραστηριότητες, παραστάσεις χορού, εκθέσεις τέχνης και αρχιτεκτονικής, ανοιχτές συζητήσεις, προγράμματα για όλη την οικογένεια και πολλές ακόμα εκδηλώσεις.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε το www.SNFestival.org

*Όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Αναλυτικά οι συναυλίες του SNFestival 2017 ανά ημέρα:

Κυριακή 18 Ιουνίου

Χέντελ: “Μουσική των Νερών” & “Μουσική για τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα” I Ώρα: 20.30, Σκηνή στο Κανάλι

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου παρουσιάζει στη Σκηνή του Καναλιού δύο εμβληματικά έργα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, από τα ελάχιστα κομμάτια κλασικής μουσικής που έχουν γραφτεί για υπαίθριους χώρους. «Η Μουσική των Νερών» γράφτηκε το 1717, κατά παραγγελία του Γεωργίου Α’ της Αγγλίας για να συνοδεύσει μουσικά μια εκδρομή του βασιλιά στον Τάμεση. Η «Μουσική για τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα» γράφτηκε για τον Γεώργιο Β’, 32 χρόνια αργότερα και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Green Park του Λονδίνου. Τί πιο ταιριαστό λοιπόν από το να παρουσιαστεί η «Μουσική των Νερών» στην υδάτινη σκηνή του Summer Nostos Festival, και η «Μουσική για τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα» με τη συνοδεία εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων πάνω από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος;

Bang on a Can All-Stars, “Anthracite fields” Ι Ώρα: 21.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

Με διεθνή παρουσία τριάντα χρόνων, οι Bang on a Can All-Stars, έρχονται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για να μεταφέρουν το κοινό στην αρχή της ιστορίας της βιομηχανικής επανάστασης μέσα από μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία βραβευμένη τόσο για τη μουσική όσο και για τον τρόπο εκτέλεσής της. Οι Bang on a Can All-Stars αποτελούν έναν πολύπλευρο οργανισμό σύγχρονης κλασικής μουσικής, με ιστορία που ξεκινά από το 1987, όταν οι συνθέτες Julia Wolfe, David Lang και Michael Gordon ίδρυσαν αυτό που στη συνέχεια αποκαλέστηκε ως το πιο σημαντικό όχημα για τη σύγχρονη μουσική. Ο οργανισμός έχει ως σκοπό του τη δημιουργία νέας ορχηστρικής μουσικής.

Η σύνθεση με τίτλο “Anthracite fields” είναι δημιουργία της βραβευμένης με Pulitzer συνθέτιδος Julia Wolfe. Βασισμένη σε προφορικές ιστορίες, συνεντεύξεις, ομιλίες, γεωγραφικές περιγραφές, παιδικά ποιήματα και διαφημίσεις κάρβουνου, η δημιουργός κατασκευάζει ένα έργο που αποτελεί μια ολοκληρωμένη ματιά στη ζωή των ανθρακωρύχων στις αρχές του 20ου αιώνα. Παντρεύοντας τα όργανα με τη φωνή και τον ήχο με την εικόνα, δημιουργεί μια σύνθεση μελοποιημένης ιστορικής ποίησης με στοιχεία folk και κλασικής μουσικής.

Νίκος Πορτοκάλογλου Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Ο ροκ τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται με ανανεωμένο ήχο στη Σκηνή του Ξέφωτου, επιχειρώντας ένα “Restart”, μία επανεκκίνηση. Κινούμενος σε διαφορετικούς ήχους απ’ αυτούς που συνήθιζε, συστήνεται ξανά στο κοινό μέσα από την πιο πρόσφατη δουλειά του και τους νέους του συνεργάτες, τη μπάντα «Ευγενείς Αλήτες». Έξι μουσικοί με ξεχωριστές φωνές, καθεμιά ιδιαίτερη και στο σύνολό τους εντυπωσιακές.

Γιώργος Κουμεντάκης, «Έσσεται ήμαρ…» Ι Ώρα: 19.00 & 23.00, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στο Summer Nostos Festival με το έργο «Έσσεται ήμαρ…» του Γιώργου Κουμεντάκη. Το έργο σταχυολογεί το στιχουργικό υλικό του από τα δύο έπη του Ομήρου και ακολουθεί τη δομή της αναγεννησιακής όπερας. Γράφτηκε το 1986, ύστερα από παραγγελία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και παίχτηκε στο Ηράκλειο, το Όσλο και το Βερολίνο. Διαδοχικές εικόνες, μουσικά συνεχόμενες αλλά με χαλαρή δραματουργική σύνδεση, μας μεταφέρουν στις τελευταίες μέρες της Τροίας αντιπαραθέτοντας την αινιγματική μορφή της Ελένης σε έναν ανδρικό κόσμο πολέμου, θανάτου κι επικείμενης καταστροφής.

Το Ergon Εnsemble διευθύνει, στο νέο ανέβασμα του έργου, η Ζωή Τσόκανου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο γνωστός για τις ιδιοσυγκρασιακές δημιουργίες του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, Έκτορας Λυγίζος. Την εικαστική εγκατάσταση στο χώρο της Εναλλακτικής Σκηνής θα πραγματοποιήσει ο Πέτρος Τουλούδης.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

String quartet ETHEL “Documerica” Ι Ώρα: 19.30, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

Οι ETHEL, το καινοτόμο κουαρτέτο εγχόρδων από τη Νέα Υόρκη, παρουσιάζουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, αριστοτεχνικές συνθέσεις από τη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “Documerica”. Το “Documerica”, σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια προβολών Deborah Johnson και σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Steve Cosson, αντιπαραβάλει επεξεργασμένες φωτογραφίες της δεκαετίας του ’70 με τη μουσική του σήμερα. Μέσω καινοτόμων συνεργασιών, πρωτοποριακών παραγωγών και της δυναμικής των συνθέσεών τους, οι ETHEL προσδιορίζουν εκ νέου την έννοια της ορχηστρικής μουσικής, αναδεικνύοντας το εύρος και την ποικιλομορφία της.

Bang on a Can All-Stars | “Brian Eno’s Music for Airports” I Ώρα: 20.30, Σκηνή στο Κανάλι

Οι Bang on a Can All-Stars, στη δεύτερη τους παρουσία στο SNFestival, συμμετέχουν με τη σύνθεση με τίτλο “Brian Eno’s Music for Airports”, δημιουργία του καταξιωμένου συνθέτη Brian Eno, που αποτελεί τον πρόδρομο της μουσικής κατηγορίας ambient (ατμοσφαιρική μουσική) ως η πρώτη με καθαρά τέτοιο ύφος. Με σκοπό την εκτόνωση της έντασης και της αγχώδους ατμόσφαιρας, η σύνθεση περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επίπεδα ακουστικής προσήλωσης, χωρίς να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο, ώστε διατηρώντας το ακουστικό ενδιαφέρον να δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον και χώρο για σκέψη.

Κουιντέτο του Δ. Καλαντζή & Καμεράτα, “Modes & Moods” Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Το κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή με καλεσμένο τον βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη, και η Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζουν την παράσταση “Modes & Moods” (Τρόποι & Διαθέσεις), βασισμένη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στη σκηνή του Ξέφωτου. Σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα και μέσα από αναφορές στη μουσική του μεγάλου καλλιτέχνη της τζαζ John Coltrane, το κουιντέτο, σε συνεργασία με την Καμεράτα και τρία χάλκινα πνευστά, δημιουργούν ένα μαγευτικό ηχητικό περιβάλλον όπου η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, από τις «Μικρές Κυκλάδες» ώς το soundtrack του «Ζ», επαναπροσδιορίζεται μέσα από το πρίσμα της τζαζ.

Wordless Music Orchestra, “Jackie & Under the Skin” | Ώρες: “Jackie” 19.00, “Under the Skin” 23.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

Ξεκίνησε ως σειρά παραστάσεων, εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολο και τώρα ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η Wordless Music Orchestra ιδρύθηκε από τον Ronen Givony το 2006 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε μουσεία, εκκλησίες, κλαμπ αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, φέρνοντας κοντά μουσικούς ετερόκλητων ειδών. Συχνά συνδυάζει τη μουσική με την προβολή ταινιών, κάτι που θα συμβεί και στο Summer Nostos Festival. Το ελληνικό κοινό θα απολαύσει την προβολή των ταινιών “Jackie” και “Under the Skin”, με ζωντανή εκτέλεση των ορχηστρικών κομματιών της μουσικής τους επένδυσης, δημιουργημάτων της διακεκριμένης συνθέτριας Mica Levi, σε σύμπραξη μεταξύ της Wordless Music Orchestra με την Academica Athens Orchestra.

Τρίτη 20 Ιουνίου

K. Mourad & K. Azmeh “Home within” | Ώρα: 19.30, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

Δύο εξίσου δυναμικές μορφές εκφραστικής τέχνης, η μουσική και η ζωγραφική, συνδυάζονται σε μια μαγευτική εμπειρία, μέσα από τις συνθέσεις του Kinan Azmeh και τις ζωγραφικές δημιουργίες του Kevork Mourad, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στην οπτικοακουστική παράσταση με τίτλο “Home Within”, διάρκειας 60 λεπτών, η τέχνη και η μουσική αναπτύσσονται παράλληλα, δημιουργώντας μια απεικόνιση της συριακής επανάστασης και του απόηχού της. Χωρίς να ακολουθούν μια συγκεκριμένη αφήγηση, οι καλλιτέχνες καταγράφουν συγκεκριμένες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της Συρίας, προσεγγίζοντας το συναισθηματικό περιεχόμενο των δημιουργιών τους με ένα σχεδόν αφηρημένο τρόπο.

Black Art Jazz Collective Ι Ώρα: 20.30, Σκηνή στο Κανάλι

Η σκηνή του Καναλιού υποδέχεται την μπάντα των Black Art Jazz Collective για μια μοναδική παράσταση όπου η τζαζ μας συστήνεται ξανά μέσα από τους αυθεντικούς ήχους των πιο αναγνωρισμένων εκπροσώπων της στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η μπάντα ιδρύθηκε το 2012 από τους Johnathan Blake, Wayne Escoffery και Jeremy Pelt, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της Αφροαμερικάνικης κοινότητας στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή, καθώς επίσης και την βαθιά σχέση της τζαζ και του Αμερικανικού Κινήματος Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο ήχος τους, ενδεικτικός των μουσικών τους ικανοτήτων, μεταμορφώνεται συνεχώς ενώ το ύφος της μουσικής τους παραμένει ρευστό με έντονα στοιχεία hard-bop και δυναμικά ρυθμικά μέρη συνδυασμένα με μελωδικές εισαγωγές.

Λένα Πλάτωνος & Guests Ι Ώρα: 22:00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Τα ποιήματα της σπουδαίας Αμερικανίδας Emily Dickinson συναντούν τις μελωδίες μιας από τις σπουδαιότερες ελληνίδες μουσικούς, της Λένας Πλάτωνος, σε μια βραδιά με αριστουργηματικές συνθέσεις, συναίσθημα και νοσταλγία στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η Λένα Πλάτωνος μαζί με μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών έρχονται για να ερμηνεύσουν κομμάτια από την πιο πρόσφατη δουλειά της εμπνευσμένη από την Emily Dickinson, καθώς και τραγούδια από τους παλαιότερους επιτυχημένους δίσκους «Καρυωτάκης:13 Τραγούδια», «Σαμποτάζ», «Μάσκες Ηλίου», «Γκάλοπ», «Λεπιδόπτερα», «Μη μου τους Κύκλους Τάραττε». Μαζί, οι μοναδικές φωνές των Αθηνά Ρούτση, Sissy Rada και Γιάννη Παλαμίδα. Την Πλάτωνος θα πλαισιώσουν σε μία απροσδόκητη σύμπραξη και οι Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσσα Μποφίλιου.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

Sussan Deyhim, “Beauty and the Beast” I Ώρα: 19.30, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

Η Sussan Deyhim, μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος, παρουσιάζει την παράσταση “Beauty and the Beast”, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Συνθέτρια, τραγουδίστρια και performer, η Sussan Deyhim έγινε γνωστή για τη δημιουργία μιας μοναδικής ηχητικής και φωνητικής γλώσσας εμποτισμένης με την αίσθηση του τελετουργικού και του άγνωστου. Η μουσική της, πλούσια σε περίπλοκα και εξαιρετικά υλοποιημένα φωνητικά κομμάτια, μένει πιστή στο πνεύμα της αρχαίας της κληρονομιάς, ενώ στρέφεται ταυτόχρονα προς το μέλλον με ένα χαρακτήρα ευαισθησίας τόσο προσωπικό όσο και ποιητικά δραματικό.

Mélanie De Biasio I Ώρα: 20.30, Σκηνή στο Κανάλι

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής, η Mélanie De Biasio, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Σκηνή του Καναλιού. Η κλασικής παιδείας φλαουτίστα και τραγουδίστρια θα παρουσιάσει συνθέσεις και κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας της, σε μια μουσική βραδιά που συνδέει χρόνους, τόπους και ήχους. Αντλώντας έμπνευση από ένα μεταβιομηχανικό τοπίο, ένα φόντο ανακάλυψης μιας νέας απρόσμενης ελπίδας, σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ, το Ντιτρόιτ, το Μπιλμπάο και το Σαρλερουά, η Di Biasio και η ομάδα της προκλητικά εξερευνούν τα σημεία όπου η ευρωπαϊκή τζαζ, η soul, η pop, η ηλεκτρονική μουσική, το trip-hop και η κλασική μουσική συναντιούνται.

The Cinematic Orchestra I Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Η σκηνή του Ξέφωτου γεμίζει με τους ατμοσφαιρικούς και αινιγματικούς ήχους της The Cinematic Orchestra, μέσα από την πιο πρόσφατη δουλειά της με τίτλο “To Believe”. Η βρετανική μπάντα, η οποία δημιουργήθηκε το 2009 από τον DJ και συνθέτη Jason Swinscoe, συνδυάζει τζαζ και ηλεκτρονική μουσική, αναδιαμορφώνοντας συνεχώς τον ήχο της με την ενσωμάτωση ρεμιξαρισμένων ηχογραφημένων στοιχείων και ζωντανού αυτοσχεδιασμού. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της αποτελεί μια εμψυχωτική μουσική εμπειρία, βασισμένη στην απλή ιδέα πως προϋπόθεση όλων στη ζωή είναι η πίστη.

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Saul Williams, “Martyr-Loser-King” Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Ο καλλιτέχνης-ακτιβιστής Saul Williams έρχεται στη σκηνή του Ξέφωτου, για να εμπλέξει και να προβληματίσει το κοινό με την πιο πρόσφατη δημιουργία του με τίτλο “Martyr-Loser-King”. Το “Martyr-Loser-King” αποτελεί το έκτο του άλμπουμ. Πρόκειται για ένα project πολυμέσων, το οποίο θίγει τον ψηφιακό διάλογο μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου και τους ήχους που τους ενώνουν, μέσω του πρωταγωνιστή της καλλιτεχνικής αφήγησης, έναν χάκερ με το κωδικό όνομα mrtyr_lsr_kng. Το μουσικό είδος του δίσκου, όπως και η μουσική ταυτότητα του ίδιου, δεν περιορίζεται σε μια κατηγορία, υιοθετώντας έντονα στοιχεία διαφορετικών ειδών που στόχο έχουν να μεταφέρουν στον ακροατή τον δυναμισμό των στίχων αλλά και τον προβληματισμό πίσω από τη δημιουργία.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

Tigue Ι Ώρα: 20.00, Σκηνή στο Κανάλι

Οι Tigue, μια ξεχωριστή μπάντα μουσικών με κρουστά, έρχονται να πλημμυρίσουν τη σκηνή του Καναλιού με το ιδιαίτερο μουσικό τους στυλ, σε μία βραδιά γεμάτη ενέργεια και ήχους πέρα από το συνηθισμένο. Οι τρείς μουσικοί, Matt Evans, Amy Garapic και Carson Moody, εξερευνούν συνεχώς τα όρια των δυνατοτήτων τους και της μεταμόρφωσης της ενορχήστρωσής τους, μέσα από έναν πρωτότυπο συνδυασμό ήχων παραδοσιακών κρουστών οργάνων και τυχαίων αντικειμένων. Με χαρακτηριστικά indie-rock και post-rock μουσικής, το έργο τους συμπεριλαμβάνει ρυθμικά κομμάτια με έντονο το στοιχείο των κρουστών αλλά και πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις με βόμβους, επιτρέποντάς τους να απευθύνονται σε ένα κοινό τόσο ποικιλόμορφο όσο και η μουσική που δημιουργούν.

MΕΛΙSSΕS Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Οι MΕΛΙSSΕS, το αγαπημένο ελληνικό ποπ-ροκ συγκρότημα με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στυλ, μεταφέρουν την ενέργεια και το δυναμισμό τους στο «Party Zone» του Summer Nostos Festival. Το συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2008, έχει κυκλοφορήσει 4 δίσκους, και έχει περισσότερες από 700 ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες στο ενεργητικό του. Κορυφαίες στιγμές στην πορεία του έχουν υπάρξει η συνεργασία με την Καμεράτα Αθηνών, το 2014, στη συναυλία-αφιέρωμα στους Beatles στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, και σε 3 ακόμα συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι MΕΛΙSSΕS έρχονται για να παρουσιάσουν με το μοναδικό τρόπο ερμηνείας και τη δυναμική τους παρουσία μια σειρά επανεκτελέσεων, γεμίζοντας το Ξέφωτο με γνώριμα και αγαπημένα ξένα τραγούδια σε αναπάντεχες διασκευές.

Alex Cruz, DJ set Ι Ώρα: 23.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

O Alex Cruz έρχεται στη σκηνή του Ξέφωτου για ένα DJ set με επίκεντρο τη μουσική και το συναίσθημα. Έπειτα από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων με διαφορετικά μουσικά είδη, τον Αύγουστο του 2013, ο Δανός DJ αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του αυθεντικό ήχο, μέσω τακτικών διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων, με τίτλο “Deep and Sexy”. Με μουσικές επιλογές που μιλούν στην καρδιά του κοινού και με τη μοναδική του καλλιτεχνική υπογραφή, ο Alex Cruz περιπλέκει αριστοτεχνικά την ηλεκτρονική μουσική, με ακουστικά, κρουστικά και φωνητικά στοιχεία, γεννώντας δυνατά συναισθήματα και ξεσηκώνοντας το κοινό του.

Σάββατο 24 Ιουνίου

Eleanor Friedberger Ι Ώρα: 19.30, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

To Summer Nostos Festival φιλοξενεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την ταλαντούχα τραγουδίστρια Eleanor Friedberger, σε μια συναυλία που καλύπτει το σύνολο της δισκογραφίας της. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο “New View”, αποτελείται από ζωντανά ηχογραφημένα κομμάτια με απλή ενορχήστρωση -ντραμς, μπάσο, ηλεκτρονικό πιάνο (Wurlitzer) και ακουστική κιθάρα- ντυμένα με τη μελωδική της φωνή, διατηρώντας τα indie-rock στοιχεία της μουσικής που την ανέδειξε.

Yo La Tengo Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Οι Yo La Tengo, μια από τις πιο αγαπημένες αμερικάνικες μπάντες, με παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή για περισσότερα από 30 χρόνια, έρχονται στη σκηνή στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η indie-rock μπάντα σχηματίστηκε το 1984 στο Νιου Τζέρσεϊ από τους Ira Kaplan και Georgia Hubley. Έκτοτε, o Ira Kaplan, η Georgia Hubley και ο James McNew, δημιουργούν μουσική που κερδίζει κοινό και κριτικούς, παίζοντας με τους δικούς τους όρους το παιχνίδι της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας και γνωρίζοντας την επιτυχία μέσω της ποιότητας της δουλειάς τους και της ικανότητάς τους να εξελίσσονται διαρκώς.

Κυριακή 25 Ιουνίου

Charlotte Rampling-Sonia Wieder-Atherton, “The Night Dances” Ι Ώρα: 19.30, Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ φιλοξενεί για μια μοναδική παράσταση δυο εμβληματικές καλλιτέχνιδες, την ηθοποιό Charlotte Rampling και τη μουσικό Sonia Wieder-Atherton σε μια performance που συνδυάζει τη ένταση της ποίησης της Slyvia Plath και τη δύναμη της μουσικής του Benjamin Britten, με τον τίτλο “The Night Dances”. Η παράσταση αποτελεί μια ωριαία συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, με συγκλονιστικές απαγγελίες ποιημάτων της Sylvia Plath, από τη Charlotte Rampling, και την εκτέλεση επιλεγμένων κομματιών από τις σουίτες 2 και 3 του Benjamin Britten για σόλο τσέλο, από την περιπετειώδη Sonia Wieder-Atherton.

Λεωνίδας Καβάκος & Enrico Pace Ι Ώρα: 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

To Summer Nostos Festival έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για μια μοναδική παράσταση τον καταξιωμένο βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο με τη συνοδεία του εκλεκτού συνεργάτη του Enrico Pace. Οι δυο ταλαντούχοι καλλιτέχνες συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία και το πάθος τους για τη μουσική, ζωντανεύοντας δημιουργίες των Janáček, Schubert, Debussy και Beethoven για βιολί και πιάνο.

Μόνικα & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Ι Ώρα: 22.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, η Μόνικα, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, συναντιέται για μία ακόμη φορά με το κοινό που την ανέδειξε. Με την ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής ταυτότητας που την ανέδειξε, το κορίτσι που χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως η νέα ελπίδα της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται με την ιδιαίτερη φωνή της να γεμίσει το Ξέφωτο, συστήνοντας ξανά στο κοινό αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας μέσα από νέες, συμφωνικές ενορχηστρώσεις και να παρουσιάσει νέες της δημιουργίες σε ένα ιδιαίτερο σόου.

Jonathan Toubin, DJ set & Dance-off Ι Ώρα: 23.00, Σκηνή στο Ξέφωτο

Η σκηνή του Ξέφωτου φιλοξενεί ένα από τα θρυλικά dance-offs του DJ Jonathan Toubin με τη συνοδεία της χαρακτηριστικής μουσικής του, συστήνοντας το κοινό σε ένα είδος διασκέδασης, αυθεντικά συναρπαστικό και μοναδικά διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Παίζοντας μόνο γνήσια βινύλια, ο Jonathan Toubin διαχωρίζει το ύφος του από αυτό των υπολοίπων DJ, εστιάζοντας στο κοινό του, την αντιπαράθεση των ρυθμών, το στρατηγικό μιξάρισμα των μουσικών του επιλογών, την παρουσίαση και την ενέργεια της παράστασής του. Ο ήχος του εστιάζει σε μια αισθητική που βασίζεται στους ποιοτικούς vintage rock και soul ήχους βινυλίων των δεκαετιών του ’50 και ’60, συστήνοντας εκ νέου την ενέργεια και τη δυναμικότητα των ήχων εκείνης της εποχής σε μια νέα γενιά λατρών του χορού. Ελάτε λοιπόν για να διαγωνιστείτε ή για να απολαύσετε τους ιδιαίτερους ήχους ενός από τους καλύτερους Νεοϋορκέζους DJ!

The Rehearsal Room

Η ραδιοφωνική παραγωγός Kafka (Κατερίνα Καφεντζή), εξελίσσοντας το προσωπικό της project “Kafka Takes Notes”, θα επιμεληθεί και θα συντονίσει συζητήσεις μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών, που θα προηγούνται των live εμφανίσεων υπό τον τίτλο “The Rehearsal Room”.

ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα