Κωνσταντίνα Κορδούλη (Cardelia) – “Set Me Free”

Η νέα καλλιτέχνιδα Κωνσταντίνα Κορδούλη (Cardelia) παρουσιάζει το πρώτο της προσωπικό τραγούδι, με τίτλο “Set Me Free”. Πρόκειται για σύγχρονο, ρυθμικό pop κομμάτι, σε δικούς της στίχους και μουσική. Η πρώτη αυτή ολοκληρωμένη δημιουργία της, αναδεικνύει τη μοναδική της χροιά και τις σπάνιες φωνητικές της δυνατότητες, αλλά και την ικανότητά της ως τραγουδοποιού.

Το video clip του τραγουδιού γυρίστηκε εξ ολοκλήρου on location στον νομό Ηλείας, στην Πελοπόννησο και, μέσα από τις όμορφες εικόνες του, αντικατοπτρίζει την ανάγκη κάθε ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του και τις επιθυμίες του, να νιώθει ελεύθερος, πλήρης και έτοιμος να πετάξει προς τα όνειρά του, γεμάτος φως.

Ακούστε το τραγούδι και, με οδηγό τη μαγευτική φωνή της Κωνσταντίνας Κορδούλη, ξεκινήστε ένα μουσικό ταξίδι με προορισμό το δικό σας όνειρο!

Lyrics & Music by Cardelia

Arranged, produced and mixed by Alex Leon

Recorded by Babis Biris at bk Studios

Συντελεστές video clip

Filmed and edited by Other View (Dionysios Fwtopoulos)

Director – Camera Operator: Dionysios Fwtopoulos

Assistant Director: Vassiliki Michalopoulou

Photographer: Eleni Aresti

Drone Operator: Christos Ortentzio

Photographer – Camera Operator: Babis Nitas

Make-Up Artist: Xristina Vamvaka

Λίγα λόγια για την Κωνσταντίνα Κορδούλη

Γεννήθηκε το 1998 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σε ηλικία 13 ετών, ξεκίνησε να φοιτά στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα έντεχνου τραγουδιού με τη γνωστή τραγουδίστρια Έλλη Πασπαλά. Μετά από audition, πέρασε στην παιδική χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με δασκάλα τη σοπράνο Μάτα Κατσούλη, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις. Η ενασχόλησή της με το κλασικό τραγούδι συνεχίστηκε για ακόμη δύο χρόνια, με μαθήματα στο Ωδείο Maria Callas. Έχει παρακολουθήσει επίσης μαθήματα χορού και musical technique στην σχολή P.M.T.P. της Σίας Κοσκινά.

Σε ηλικία 15 ετών, έγινε μέλος της Underground Youth Orchestra ως τραγουδίστρια. Η συνεργασία της με τη συγκεκριμένη ορχήστρα και τον επικεφαλής της μαέστρο, Κώστα Ηλιάδη, συνεχίζεται έως και σήμερα και της έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί στην ίδια σκηνή με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Διονύση Σαββόπουλο, Δήμητρα Γαλάνη και Έλλη Πασπαλά, αλλά και να συνεργαστεί με τους γνωστούς ηθοποιούς Μάξιμο Μουμούρη, Άκη Σακελλαρίου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Κωνσταντίνο Ασπιώτη και Όμηρο Πουλάκη, σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

Σήμερα, διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος των πανεπιστημιακών της σπουδών (Popular Music Studies & Songwriting) στο Middlesex University of London, ενώ παράλληλα συνεχίζει την πορεία της, επικεντρωμένη στο έντεχνο αλλά και στο pop ρεπερτόριο.