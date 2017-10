Ο Hanni El Khatib για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Ένα underground μυστικό αποκαλύπτεται στις 20 Οκτωβρίου στο Gagarin. Ο Hanni El Khatib θα βρίσκεται live στην Αθήνα τη στιγμή που τα κορυφαία media παγκοσμίως υποκλίνονται στον “θυμωμένο νεαρό Αμερικανό με τις ρίζες από την Παλαιστίνη και τις Φιλιππίνες”.

Η διαδρομή από τα skate spots του San Francisco μέχρι τα στούντιο φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη. Ο ​Αμερικανός undergro und πολυ-οργανίστας, που ως παιδί περνούσε το χρόνο του κάνοντας skateboard περιπλανώμενος στους δρόμους της πόλης, κατάφερε να διεισδύσει στη μουσική βιομηχανία on his own way!

Blues, indie rock, garage, post-punk ήχοι σε συνδυασμό με δυναμική και sexy διάθεση συνθέτουν την ταυτότητα της μουσικής του Hanni El Khatib. Aν οι Black Keys συναντούσαν επί σκηνής τους White Stripes το αποτέλεσμα μάλλον θα ακουγόταν κάπως έτσι…

Ο Hanni El Khatib εξελίχτηκε γρήγορα από “ένας ακόμα μουσικός” στο νέο “indie-rock darling”! Ο τραγουδοποιός που έχει την βάση του στο Λος Άντζελες ξεκίνησε να εργάζεται ως creative director για ένα skateboard fashion label, αλλά από την κυκλοφορία του “Will The Guns Come Out” το 2011, όλα στη ζωή του έχουν να κάνουν πλέον μόνο με τη μουσική. Λίγο μετά ο Khatib γνώρισε τον Dan Auerbach των Black Keys ο οποίος έγινε και ο παραγωγός του “Release In The Dirt” που κυκλοφόρησε το 2013. Η συνεργασία ήταν κομβική και μέσα από αυτήν προέκυψαν τα τραγούδια που ακούμε πλέον από διαφημίσεις του Super Bowl μέχρι σε επεισόδια του “House”. Aκολούθησε ένα ακόμα άλμπουμ, το “Moonlight” το 2015 μέχρι που πέρυσι παρουσίασε το “Savage Times” που περιλαμβάνει 19 κομμάτια και χαρακτηρίστηκε από το NME ως το πιο προκλητικό και εμπνευσμένο του project!

Ο Hanni El Khatib μεγάλωσε στο San Fransisco από Παλαιστίνιο πατέρα και Φιλιππινέζα μητέρα και περνούσε την ώρα του κάνοντας skateboard, ακούγοντας 60s soul, surf music, doo-wop και British invasion bands (Τhe Beatles, Τhe Zombies). Από μικρή ηλικία έκανε μαθήματα πιάνου και αργότερα κιθάρας. Άρχισε να ηχογραφεί τον εαυτό του παίζοντας ακουστική κιθάρα σαν hobby ενώ δούλευε σαν Creative Director στο label HUF. Για έναν ολόκληρο χρόνο, μετά την προτροπή του studio engineer Marc Bianci ηχογράφησε τα τραγούδια του με ακουστική κιθάρα και drums. Το 2009 συμμετέχει σε ένα καλλιτεχνικό show στο San Fransisco και δίνει ένα demo του στον Jamie Strong (Innovative Leisure) και το 2010 κυκλοφορεί το πρώτο του single “Dead Wrong” σε αυτό το label. Από το 2011 έχει κυκλοφορήσει 4 album. Κομμάτια του έχουν παιχτεί σε τηλεοπτικές σειρές (ΗΒΟ, CBS, BBC) καθώς και διαφημιστικά spots γνωστών brands (Converse, Captain Morgan, Applebee’s, Sky Atlantic, Nike, Nissan, Levi’s). Αποτελεί πλέον ένα από τα πιο hot ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Στις 20 Οκτωβρίου ο Hanni el Khatib έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και θα τον δούμε live στο Gagarin. Ετοιμαστείτε για ένα φαινομενικά ήπιο, ατμοσφαιρικό urban live με μία υποβόσκουσα ένταση που ξυπνά και διεγείρει τις αισθήσεις. Not to be missed!

Special guests οι The Big Nose Attack!

Από την επίθεση της μεγάλης μύτης δεν ξεφεύγει κανείς!!!

Τα αδέρφια Βoogieman (κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie (τύμπανα) a.k.a. the Big Nose Attack δημιουργήθηκαν το 2011 μπολιάζοντας τις blues επιρροές τους με «ατίθασα» rock riffs ατενίζοντας τα 70s! 5 χρόνια και 3 official albums αργότερα το συγκρότημα είναι σίγουρα το πιο ενδιαφέρον μουσικό ντουέτο της χώρας μετρώντας ήδη 4 Ευρωπαϊκές περιοδείες και κάμποσες εγχώριες εμφανίσεις, με πιο σπουδαία αυτή στο Rockwave Festival 2015 μαζί με τους Black Keys και το “hit” τους ‘Yeah! That Girl’ να βολτάρει καθημερινά στις Playlists κάθε ενημερωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού και dj!

Οι B.N.A. μόλις ολοκλήρωσαν το καλοκαιρινό tour με συναυλίες ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη και ετοιμάζονται για νέα ταξίδια!

Την βραδιά θα ανοίξουν οι Buzzdealers! Blues-Psychedelic-Rock n Roll-Garage…ή αλλιώς, η ανάγκη τεσσάρων ατόμων να παίξουν αυτό το κράμα μουσικής.

Η μπάντα, ξεκίνησε στις αρχές του 2015, ηχογράφησε αμέσως το πρώτο της demo και πραγματοποίησε αρκετές εμφανίσεις σε γνωστά μαγαζιά της Αθήνας αλλά και της επαρχίας ενώ συμμετείχε και σε μεγάλα festival όπως το Schoolwave 2015, Red FM Contest, Φεστιβάλ Αμαρουσίου, Backyard Festival κ.ά.

Η μουσική τους είναι ένα πάντρεμα της 60s-70s αισθητικής ντυμένη με έναν σύγχρονο ήχο αναδυόμενη όμως μέσα από μπαρουτοκαπνισμένο blues και ερωτισμό.

Αυτήν την περίοδο κυκλοφορεί το νέο single του συγκροτήματος με τίτλο “Ambiguous Talk” ενώ έχει δρομολογηθεί η ηχογράφηση του πρώτου full length album!

