Ο «Λόγος Απειλή» παρουσιάζει τον νέο του δίσκο στη Θεσσαλονίκη

Δύο χρόνια μετά την «Αμνησία», ο Λόγος Απειλή επιστρέφει για να επιβάλει νέους κανόνες και δεδομένα στο ελληνικό hip hop με έναν προσωπικό δίσκο – απόδειξη, πως το battle rap είναι τέχνη. «Σε Πειρατικούς Σταθμούς» με περίτεχνα wordplays και αιχμηρά punch lines να αποτελούν τα βασικά συστατικά, δοσμένα με old school και ταυτόχρονα fresh αισθητική, ο Spo ξεδιπλώνει τα skills και τις αλήθειες του, εκπροσωπώντας τον «κύκλο» του, το I Am Hip Hop, τους Keepers of the Hustle, τους Ladose και τους Απέχεις και τιμώντας τους αμέτρητους καλλιτέχνες – Έλληνες και διεθνείς – που έχουν μοιραστεί το ίδιο stage.

Το «Σε Πειρατικούς Σταθμούς» αποτελεί ένα αμιγώς προσωπικό θέμα, αφού ο Λόγος Απειλή, εκτός των στίχων έχει επιμεληθεί τη μουσική παραγωγή, τις μίξεις, τον προγραμματισμό και το mastering ολόκληρου του δίσκου. Ωστόσο, οι συμμετοχές είναι βαρυσήμαντες. Xplicit, 12ος Πίθηκος, Μικρός Κλέφτης, Δ.Π.Θ., Sadomas και Θήτα Ρο από Taburo Bota, δίνουν και αυτοί το στίγμα τους, ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τα cuts υπογράφουν ο DJ Waif, ο Propo ’88 (Da Shogunz) και ο DJ Amok.

Μαζί στη σκηνή : ΔΠΘ, Μικρός Κλέφτης, 12ος Πίθηκος, Sadomas, Απέχεις

Πληροφορίες:

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Είσοδος: Προπώληση 6€ | Ταμείο 8€

Σημεία προπώλησης

Stereodisc – Αριστοτέλους 4

Tickethouse / Musicland – Μητροπόλεως 102

Πολυχώρος We – 3ης Σεπτεμβρίου (παλιό Παγοδρόμιο, στο ύψος του Παλέ Ντε Σπορ)

Online μέσω του Viva: https://goo.gl/OGpfjC

WE | Πολυχώρος Πολιτισμού & Αθλητισμού

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη,

Τ: 2310 284700