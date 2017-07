Ο Michael Kiwanuka θα βρεθεί για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου!

Το Release Athens παρουσιάζει τον Michael Kiwanuka, τον νεαρό Βρετανό τραγουδοποιό που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας σκηνής περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στην περασμένη χρονιά, δίνοντας μία νέα πνοή στη soul και folk-rock μουσική του σήμερα, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στο Fix Factory of Sound (Θεσσαλονίκη) και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στο Gazi Music Hall (Αθήνα)!

Με ιδιαίτερη χαρά –και τιμώντας την υπόσχεση που δώσαμε μετά τη ματαίωση της τρίτης και τελευταίας ημέρας της φετινής διοργάνωσης (λόγω του γνωστού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ο Jay Kay των Jamiroquai)– θα τον υποδεχτούμε και στις δύο πόλεις, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, μαζί με την εκπληκτική μπάντα που τον συνοδεύει, σε τραγούδια από ολόκληρη τη μέχρι τώρα πορεία του και, κυρίως, από το δεύτερο album του, “Love & Hate”, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 της Βρετανίας και προκάλεσε τον θαυμασμό κοινού και κριτικών, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τίτλο του καλύτερου δίσκου της χρονιάς.

Πραγματικά, είναι από εκείνες τις φορές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το γεγονός πως ένας καλλιτέχνης που μόλις έκλεισε τα 30 του χρόνια, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσει δύο albums, ήδη συγκρίνεται από πολλούς με ονόματα όπως ο Marvin Gaye, o Curtis Mayfield, o Otis Redding, o Bill Withers, ακόμα και ο Van Morrison, πιστεύουμε πως λέει από μόνο του τα πάντα! Είναι πραγματικά σπάνιο ένας singer / songwriter να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται από τόσο νωρίς δίπλα σε «ιερά τέρατα» ολόκληρης της ιστορίας της μουσικής, ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριοποιήσεις.

Ο Michael Kiwanuka ξεκίνησε από το Βόρειο Λονδίνο και το 2012 παρουσίασε το ντεμπούτο του, “Home Again”, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Η απαλή, αισθαντική και γεμάτη ψυχή, φωνή του μάγεψε τους πάντες. Όμως ακόμα κι αυτή η, ιδιαίτερα ζεστή για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, υποδοχή δεν προετοίμαζε τον ίδιο αλλά και όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στα μουσικά πράγματα για τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε.

Με τον Danger Mouse και τον Inflo στην παραγωγή, ο Michael Kiwanuka κατόρθωσε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο από αυτούς που οι άνθρωποι της Μουσικής Βιομηχανίας και του Τύπου ονομάζουν “gamechanger”. To “Love & Hate” αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την παγκόσμια δισκογραφία μέσα στο 2016, συνοδευόμενο από διθυραμβικές κριτικές και μεγάλες πωλήσεις (νο 1 στη Βρετανία)! Ο δημιουργός του θεωρείται ήδη ένα από τα ονόματα που όχι μόνο θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά που σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας –και μάλιστα από την πρώτη στιγμή– όπου ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, μουσικοκριτικοί και, πάνω απ’ όλους, κοινό έχουν ήδη αγαπήσει τα υπέροχα τραγούδια του Michael Kiwanuka, σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και αναμενόμενα ονόματα. Ευτυχώς, παρά την ατυχία του περασμένου Ιουνίου, δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να τον απολαύσουμε ζωντανά, ακριβώς τη στιγμή που αλλάζει επίπεδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή ενός καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει απόλυτη ανάγκη από ευαίσθητες και αυθεντικές φωνές σαν τη δική του.

Οι δύο επερχόμενες βραδιές θα μας θυμίσουν τι σημαίνει να μπαίνει ξανά στο προσκήνιο η ψυχή και η ουσία της μουσικής. Ακούγοντας τραγούδια σαν τα “Love & Hate”, “Black Man in a White World”, “One More Night”, “Cold Little Heart”, “Rule the World, “Home Again”, “I’ll Get Along”, “Bones”, “I’m Getting Ready” και πολλά ακόμα, θα διαπιστώσουμε από κοντά το γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και για ποιο λόγο ο Michael Kiwanuka θεωρείται το μέλλον της soul μουσικής – και όχι μόνο.

Michael Kiwanuka + opening acts (tba)

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου

Fix Factory of Sound

26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 500670 & 2310 504014

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου

Gazi Music Hall

Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, (Μετρό “Κεραμεικός”)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες είναι οι εξής:

Για τη Θεσσαλονίκη, η προπώληση ξεκινάει στα 25 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 27 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 32 ευρώ.

Για την Αθήνα, η προπώληση ξεκινάει στα 28 ευρώ (μονό) και 50 ευρώ (διπλό), για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 30 ευρώ (μονό) και 55 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 35 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης, στα νέα σημεία προπώλησης της viva (Σύνταγμα και Τεχνόπολη) και τα viva.gr, fuzzclub.gr, fixfactoryofsound.gr & releaseathens.gr