Ο Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει στο επίσημο soundtrack του “Mamma Mia!”

Το MAMMA MIA! Here We Go Again The Movie Soundtrack μόλις κυκλοφόρησε σε παραγωγή του παραγωγού των ABBA, Benny Andersson, με την ταινία να κυκλοφορεί αυτήν την Πέμπτη 19 Ιουλίου.

Στο MAMMA MIA! Here We Go Again πρωταγωνιστούν οι: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper και Christine Baranski οι οποίοι επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους από το MAMMA MIA! The Movie με την προσθήκη των Lily James και Cher, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Alexa Davies, Josh Dylan, Andy Garcia, Jeremy Irvine, Hugh Skinner, Jessica Keenan Wynn και ο δικός μας Πάνος Μουζουράκης.

Πέρα από την ταινία, ο Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει και στο soundtrack της ταινίας με το κομμάτι «Kisses Of Fire», το γνωστό τραγούδι των ABBA. Στο ίδιο album συμμετέχουν οι Cher, Meryl Streep, Lily James κ.α.

Ακούστε το τραγούδι στο Spotify:

Official Tracklist:

WHEN I KISSED THE TEACHER – Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies & Celia Imrie

I WONDER (DEPARTURE) – Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies

ONE OF US – Amanda Seyfried & Dominic Cooper

WATERLOO – Hugh Skinner & Lily James

WHY DID IT HAVE TO BE ME? – Josh Dylan, Lily James & Hugh Skinner

I HAVE A DREAM – Lily James

KISSES OF FIRE – Panos Mouzourakis, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies

ANDANTE, ANDANTE – Lily James

THE NAME OF THE GAME – Lily James

KNOWING ME, KNOWING ME – Jeremy Irvine, Lily James, Pierce Brosnan & Amanda Seyfried

ANGEL EYES – Julie Walters, Christine Baranski & Amanda Seyfried

MAMMA MIA – Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies

DANCING QUEEN – Pierce Bronsnan, Christine Baranski, Julie Walters, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic

Cooper & Amanda Seyfried

I’VE BEEN WAITING FOR YOU – Amanda Seyfried, Christine Baranski & Julie Walters

FERNANDO – Cher & Andy Garcia

MY LOVE, MY LIFE – Lily James, Meryl Streep & Amanda Seyfried

SUPER TROUPER – Whole Cast

THE DAY BEFORE YOU CAME – Meryl Streep