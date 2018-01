Ο Σείριος Σαββαΐδης παρουσιάζει το album «Μώλυ» live στην Αθήνα…

Ο Καβαλιώτης Σείριος Σαββαΐδης, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς που έχει εμφανίσει η χώρα τα τελευταία 15-20 χρόνια και οπωσδήποτε ο πιο ιδιαίτερος, θα βρεθεί στο Ρότα Art Café τη Τετάρτη 17 Γενάρη, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Αθήνα παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ «Μώλυ», αλλά και επιλογές από όλη τη δισκογραφία του.

H πορεία του ξεκινάει στις αρχές του 2000 ως frontman του συγκροτήματος Μωβαστρο, ένα από τα ελάχιστα ελληνόφωνα rock σχήματα που έκαναν αίσθηση στα ‘00s. To 2013 κυκλοφορούν το τελευταίο από τα 6 συνολικά άλμπουμ τους, το αριστουργηματικό «Ερρέτω», το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το πρώτο δείγμα γραφής για τη συνέχεια που μας επιφυλάσσει συνθετικά και αισθητικά ο Σείριος μετά τη διάλυση της μπάντας. Ακολουθούν 5 προσωπικές κυκλοφορίες του (υπήρξε και μια πρώτη παράλληλα με τους Μωβαστρο, το «Magic Trampoline» του 2008) με πιο χαρακτηριστικές το εξαιρετικό «Το Αξιακό Σύστημα Των Άστρων» (2013), το «Πλανωδία» (2015), που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της χρονιάς από πολύ μεγάλη μερίδα του μουσικού τύπου, φτάνοντας στο πρόσφατο και εξίσου σπουδαίο «Μώλυ».

Παράλληλα με το προσωπικό του project, ο Σείριος είναι και μέλος του ψυχεδελικού rock συγκροτήματος The Dead Ends, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του “Deeper The Dark, The Brighter We Shine”, προκαλώντας ήδη αίσθηση.

Με ένα εντελώς προσωπικό ύφος και με αναφορές τόσο στο folk rock, όσο και στη ψυχεδέλεια και την ελληνική παράδοση, με στίχο «παραμυθένιο», «ταξιδιάρικο» αλλά και γεμάτο ουσία, οι συνθέσεις του Σείριου Σαββαΐδη αποτελούν ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο όσο και όμορφο άκουσμα, που δύσκολα μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο όποιον ακροατή αφεθεί σε αυτές…

Τη Τετάρτη 17 Γενάρη λοιπόν, δίνεται η σπάνια ευκαιρία για μια ζωντανή εμπειρία όλων αυτών των αισθήσεων που προσφέρει η τραγουδοποιία του Σείριου Σαββαΐδη.

Ώρα έναρξης: 21:30

Ρότα Art Café

Σόλωνος 124, Εξάρχεια

Τηλ: 210.3801033

Είσοδος: 5 ευρώ