Ο Theodore σε ένα ξεχωριστό live στο Παλιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας…

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο «μουσικές στάσεις» στην Ελλάδα (ΚΠΙΣΝ 20/7, Τήνος 25/7, Δονούσα 27/7, Αστυπάλαια 29/7, Κεφαλλονιά 4/8, Ναύπλιο Fougaro Jazz Festival 3/9) και το εξωτερικό (Σουηδία), ο συνθέτης, performer και πολυοργανίστας, Theodore θα παρουσιάσει με την μπάντα του ένα μοναδικό live στο Παλαιό Ελαιουργείο, στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2017, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Με νέες συνθέσεις στις αποσκευές του από το επικείμενο άλμπουμ του αλλά και με τραγούδια από τα δύο προηγούμενα, θα παρουσιάσει μια ενιαία παράσταση με σενάριο και σκηνοθεσία, με αρχή, μέση και τέλος. Ένα ατμοσφαιρικό live που θα κυριεύει όλες τις αισθήσεις. Ένα παιχνίδι αντιθέσεων από τη χαλαρή διάθεση στην ένταση και από το φως στο σκοτάδι.

Ένας ξεχωριστός και ευρηματικός δημιουργός, για πρώτη φορά στα Αισχύλεια, στη γιορτή του πολιτισμού της Ελευσίνας.

Λίγα λόγια για τον Theodore

Ο Τheodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία. Με τη μουσική του προσδίδει μία ηλεκτρονική post-rock χροιά σε ένα ατμοσφαιρικό, ψυχεδελικό και ambient μουσικό πλαίσιο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και στο κλασικό ρομαντισμό.

Στο βιογραφικό του καταγράφονται δύο προσωπικά άλμπουμ (“7” και “It Is But It’s Not”), ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο στούντιο ολοκληρώνοντας τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Κάποια από τα νέα τραγούδια του θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν live όσοι βρεθούν στις συναυλίες που θα δώσει αυτό το καλοκαίρι. Οι live εμφανίσεις του Theodore είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Έχει παίξει πλάι στους Sigur Ros ως opening act (Ιούνιος του 2016 / Release Athens Festival), στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) ντύνοντας μουσικά την ταινία του Buster Keaton, “The Cameraman”, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), στο Fuzz (2016), στο six d.o.g.s και σε διάφορα clubs & φεστιβάλ σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και άλλων χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία).

Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Παλαιό Ελαιουργείο

Ελευσίνα

Είσοδος: 5 ευρώ

Προπώληση: viva.gr