Πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα στο ανανεωμένο Athens Beer Festival…

Το Athens Beer Festival αλλάζει! Έτσι από την 1η έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο ΓΚΑΖΙ, πιο πολλές μπύρες, πιο πολλά είδη φαγητού, πιο φθηνά εισιτήρια και εκπληκτικές live συναυλίες με πάρα πολλές εκπλήξεις, θα δώσουν τη διαφορετικότητα του Νέου Φεστιβάλ.

Αναλυτικό πρόγραμμα συναυλιών

Παρασκευή 1/9

Γωγώ Βαγενά

Menoo

Σάββατο 2/9

Λάμπης Λιβιεράτος

Φίλοι για Πάντα

Μιχάλης Τασίνας – Μιράντα Φασόλη

Κυριακή 3/9

Assoi tou Salvador

Voice 2

Δευτέρα 4/9

Johnny Vavouras and the Cadillacs

Fotis Zelelidis & Friends

Τρίτη 5/9

Υπεράνω Υποψίας

Μικρές Ώρες

Τετάρτη 6/9

Αpalaente

Kostis Sfetsas

Πέμπτη 7/9

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – Γιάννης Ζουγανέλης – Steve Tesser

Drunk Notes

Παρασκευή 8/9

Τουρνάς – Ουίλιαμς

Κυλιόμενη Λήθη

Σάββατο 9/9

Λάκης Παπαδόπουλος – Γιάννης Μηλιώκας

Stelios Mac

Κυριακή 10/9

Τάνια Κικίδη

Seven Eleven

Δευτέρα 11/9

Wild Cards

Bump Trio

Μετά από 17 χρόνια συνεχούς λειτουργίας το ABF αλλάζει και προσαρμόζεται στις ανάγκες των φίλων της Μπύρας στην Αττική και όχι μόνο.

Η ραγδαία ανάπτυξη των Ελληνικών Μικροζυθοποιίων, αλλά και η έντονη ζήτηση για εισαγόμενη craft μπύρα, μας οδηγεί στην ανάγκη του να δημιουργήσουμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το ATHENS BEER BAR, the bigest Beer Bar ever, όπου η ίδια η Διοργάνωση θα προσφέρει τις μπύρες σε μοναδικές τιμές. To Bar κατηγοριοποιημένο σε, Greek Craft Bar, Big Brewers and Gipsy Brews sections κ.λπ., θα τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο του Φεστιβαλικού χώρου στο Παλαιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

Micro Food & Pairings Garden θα πλαισιώνουν το Beer Bar. Κατηγοριοποιημένα θα είναι επίσης και τα Κιόσκια φαγητού, που περιμετρικά θα προσφέρουν beer restaurant food and street food, τόσο με βάση το είδος φαγητού όσο και με βάση τη προέλευσή του. Διαλέγεις την παγωμένη μπύρα που ταιριάζει στο αγαπημένο σου φαγητό και την απολαμβάνεις στο Pairings Garden.

1 – 11 Σεπτεμβρίου

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή, 18.00 έως 01.00

Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

Προπώληση Εισητηρίων: tickethour.com

Τηλεφωνικές πωλήσεις: τηλ. 210 8938111

και σε όλα τα καταστήματα Γερμανός