The Big Nose Attack & I Will Never. Again, παίζουν μαζί στο Ίλιον Plus

Τα αδέρφια Βoogieman (κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie (τύμπανα) a.k.a. the Big Nose Attack δημιουργήθηκαν το 2011 μπολιάζοντας τις blues επιρροές τους με «ατίθασα» rock riffs ατενίζοντας τα 70s! 6 χρόνια,3 official albums,4 Ευρωπαϊκές περιοδείες και αμέτρητες εγχώριες εμφανίσεις αργότερα, με πιο αναγνωρισμένη αυτή στο Rockwave 2015 – στο πλευρό των Black Keys, το συγκρότημα θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια σχήματα της εγχώριας σκηνής. Το “hit” τους ‘Yeah! That Girl‘ βολτάρει καθημερινά στις Playlists κάθε ενημερωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού και dj! Οι the Big Nose Attack σε μια εμφάνιση “εφ’όλης της ύλης” προτού να κλειστούν στο στούντιο για την επόμενη δισκογραφική τους δουλειά.

The Big Nose Attack live in Athens

Στο ΙΛΙΟΝ plus (Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα)

Opening act: I Will NEVER. AGAIN

Το σόλο μουσικό project της Νάντιας Ντρογκούλη που ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού στην άμμο των παραλιών και τα τσιμέντα της πόλης. Με ακουστικό πάντα ήχο μιας κιθάρας και μιας φωνής προσπαθώντας να δώσει ένα πιο folk rock/acoustic punk στοιχείo στα κομμάτια του project με βασικές επιρροές των αγαπημένων Dead Moon & Chuck Ragan.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Πόρτες: 21:00