Theodore – “Towards? (for what is to come)”

“Το Towards? (for what is to come) είναι το πρώτο single του επερχόμενου album μου. Αυτό είναι το αρχικό ερώτημα το οποίο εξερευνώ σε όλο το album. Αφορά τις δύο διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας ενός ατόμου, της συνειδητής και της “μαγικής” αντλώντας έμπνευση από την μεταξύ τους μάχη”.

Theodore

O συνθέτης, performer και πολυοργανίστας Theodore παρουσιάζει ένα νέο single με τίτλο “Towards? (for what is to come)” από το επερχόμενο album του που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2018 από την United We Fly.

To νέο του album έρχεται σε συνέχεια του “It Is But It’s Not” το οποίο ήταν σε συμπαραγωγή με τον Clive Martin (Queen, Reef), σε μίξη του Ken Thomas (Sigur Rós, Moby, M83) και το οποίο παίχτηκε live στο φημισμένο Studio 2 (Abbey Road Studios). Με πάνω από 1.7 εκατομμύρια views στο Youtube και με μεταδόσεις στο BBC 6 (Music’s Lauren Laverne) και στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RadioKC, ο Τheodore έχει καταφέρει να αποσπάσει εξαιρετικά θετικές κριτικές από πολύ σημαντικά Μέσα όπως τα Tsugi και Szene μεταξύ άλλων.

Συνδυάζοντας την κλασική σύνθεση με ηλεκτρονικά στοιχεία δημιουργεί όμορφα, ατμοσφαιρικά και συχνά κινηματογραφικά τραγούδια, με τον ήχο του να χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Η μοναδική μίξη των επιρροών του (Sigur Rós, Radiohead, Pink Floyd, Nils Frahm, Olafur Arnalds, Arcade Fire, Max Richter) με τον προσωπικό του ήχο έχει ως αποτέλεσμα ένα ευρύ μουσικό φάσμα από πιο “αιθέριους” ήχους έως την post rock με ψυχεδελικά στοιχεία. To single “Towards? (for what is to come)” αποτελεί έναν ηχητικό χείμαρρο συνείδησης που συλλαμβάνει κάθε απόχρωση της “τεχνικής μαγείας” του Τheodore.

Μουσική – Στίχοι: Theodore

Παραγωγή: Βαγγέλης Μόσχος – Theodore

Theodore – Φωνή, synths, kaosspad

Alessandro Giovanetto – Κιθάρα

Ashley Hallinan – Τύμπανα

Νικόλας Παπαχρονόπουλος – Μπάσο

Melentini – synths