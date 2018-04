Θωμαή Απέργη – “Daddy”

Η Panik Records παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή επιτυχία της Θωμαής Απέργη με τίτλο “Daddy“.

Το νέο single έρχεται να προστεθεί στις αγγλόφωνες επιτυχίες της “What’s Your Name?”, “Summer Nights”, “One Last Kiss” & “Keep Your Head Up” και θα μας γεμίσει ρυθμό και όρεξη για καλοκαίρι!

Η Θωμαή Απέργη ξεδιπλώνει το ερμηνευτικό της ταλέντο τόσο στο τραγούδι όσο και το βίντεο κλιπ με δυνατά γυρίσματα και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις!

Μουσική και στίχους υπογράφει ο ταλαντούχος Gabriel Russel, την σκηνοθεσία του video clip ο Δημήτρης Γκάνιος, ενώ το ολοκαίνουργιο single κυκλοφορεί από την Panik Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες…