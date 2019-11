Atomic Love – “Ithaka”

Το “Ithaka” είναι ένα κομμάτι που μιλά για την στιγμή της επιφοίτησης. Αυτή τη στιγμή που ανακαλύπτει κάποιος την απάντηση σ’ ένα πρόβλημα που συνήθως τον έχει καταβάλει –και πολύ συχνά χωρίς καν να το έχει αντιληφθεί. Μπορεί η απάντηση να είναι σκληρή αλλά λυτρώνει!

Ο γλυκόπικρος ήχος του κομματιού δίνει μια αίσθηση συνέχειας, το τέλος του καλοκαιριού κι ο ερχομός του φθινοπώρου, αυτό που ήταν κάποιος πριν και αυτό που είναι τώρα. Η ζωή κι η γνώση συνεχίζονται.

Η αισθαντική και ιδιαίτερη φωνή της Εύας Βασιλονικολού δίνει ένα χαρακτηριστικό πέπλο μαγείας στο κομμάτι, καθώς μπλέκεται με την ταξιδιάρικη μελωδία από την κιθάρα του Πάνου Λιάπη και τη θαυμάσια ενορχήστρωση του Παύλου Μόρφη στα πλήκτρα.

Το video clip εκφράζει την πιο ανάλαφρη και χαρούμενη πλευρά της ζωής, με τους Atomic Love να προσπαθούν να φτάσουν οδικώς στην παραλία αφήνοντας όμως το ένα μέλος (την Εύα) πίσω. Εκείνη βρίσκει τρόπο να κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ και να τους ξαφνιάσει, όταν επιτέλους φτάνουν στον προορισμό τους.

Οι εγγενείς μελωδίες της Εύας, οι indie και ψυχεδελικές κιθάρες του Πάνου και οι εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του Παύλου στα πλήκτρα, συνθέτουν το κράμα των Atomic Love.

Σε ενεργό δράση από το 2017, θα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό το πρώτο τους album με τίτλο “VOL.1”.

Η παράδοση του ελέγχου είναι αυτό που μας κινεί να ζήσουμε τον έρωτα και αυτό που μας κάνει να τον χάσουμε, επιζητώντας την ανάκτησή του. Όταν ο έλεγχος επιστρέψει σε εμάς επιστρέφει κ η ανάγκη να τον χάσουμε ξανά και ξανά σε μια ατέρμονη λούπα.

Οι Atomic Love, μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους τους, προσπαθούν να εξερευνήσουν αυτό το παράδοξο, την ανάγκη της εξέλιξης και της αυτοκαταστροφής, τις σκέψεις και τα συναισθήματα από το πρίσμα του ενός, μέσα σε μια ερωτική σχέση.

Έχουν εμφανιστεί δίπλα σε ονόματα όπως οι Kadebostany, Tamsyn, Marina Satti, Universe 217, Nomik κι έχουν μοιραστεί τις μουσικές τους από Festival Stages, όπως Zero Festival, Burger Fest, Ziria Music Festival, Happening Now Fest, Rudu Fest. Τέλος, έχουν πραγματοποιήσει και μια εμφάνιση στο πλαίσιο του TEDxAUATHENS.

