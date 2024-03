«Η Παραλία», η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ πέρα από τους φανατικούς τηλεθεατές, έχει κερδίσει ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού και με τραγούδια και τη μουσική της. Οι καλλιτέχνες που έντυσαν με τις μουσικές και τα τραγούδια τους την αγαπημένη σειρά χαρίζοντάς μας το Blazing, το τραγούδι των τίτλων αρχής που αγαπήθηκε από τα ραδιόφωνα και το κοινό σε όλη την χώρα, μας χάρισαν ένα ακόμα τραγούδι που θα μας θυμίζει για πάντα τη σειρά, τους ήρωες, την ιστορία. Ο Alex Sid και ο Δημήτρης Νάσιος (aka Quasamodo) κλήθηκαν από τον σκηνοθέτη να γράψουν το τραγούδι για τον θάνατο της Υπατίας, της βασικής πρωταγωνίστριας της σειράς. Ένα τραγούδι για την απώλεια, για το πένθος, για την αγάπη.

O Αlex και ο Δημήτρης διάβασαν το σενάριο και έγραψαν μαζί αυτό το κομμάτι μέσα σε λίγες ημέρες. Ακούγοντας το στο στούντιο κατάλαβαν πως ήθελαν η φωνή που θα ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι να έχει την ωριμότητα του ανθρώπου που έχει ζήσει πολλά, να αποτυπώνεται αυτό στην ερμηνεία αβίαστα, αληθινά. Kι ενώ το συζητούσαν ανακάλυψαν πως ο Eric Burdon έμενε πολύ κοντά στο σπίτι-στούντιο του Δημήτρη (aka Quasamodo). Αποφάσισαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Του έστειλαν το ντέμο του τραγοuδιού και η απάντηση ήταν αμέσως θετική.

Don’t ever leave, ο τίτλος του τραγουδιού που ερμηνεύει ένας από τους μεγαλύτερους μύθους της ροκ και μπλουζ σκηνής, ο Eric Burdon, και ακούσαμε για πρώτη φορά στις 5 Φεβρουαρίου σε ένα από τα πιο έντονα επεισόδια της δραματικής σειράς της ΕΡΤ1, Η Παραλία και που πλέον είναι διαθέσιμο και στο YouTube με το video clip που σκηνοθέτησε ο Στέφανος Μπλάτσος.

I’ve watched you build highways in the night

I’ve seen you cross borders in disguise

The gold on your eyes shining in the light

And I didn’t even say goodbye

I played my hand right

But the cards were laughing

You read the stars right

But the Moon was bluffing

Don’t ever leave

Never ever

Don’t leave me now

Never ever

Our love set in stone

Forever severed

Ever and ever

Never ever

Untethered now

I’ve heard you break the silence of my mind

I felt you come closer in denial

You know we’ve been firing all guns

And I know a drop has taken us down

Nobody warned me

the wind could take me

Nobody mourn me

I’ve learnt to fly

Don’t ever leave

Never ever

Don’t leave me now

Never ever

Our love set in stone

Forever severed

Ever and ever

Never ever

Untethered now