Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Diana Ross είναι μία από τις πιο εμβληματικές τραγουδίστριες και ηθοποιούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής, με καριέρα που διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες. Γεννημένη στις 26 Μαρτίου 1944 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια και ήταν η δεύτερη από έξι παιδιά. Ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με τις Supremes, το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα όλων των εποχών, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τη δεκαετία του 1960. Το συγκρότημα έκανε μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως το Baby Love, το Stop! In the Name of Love, και το You Can’t Hurry Love, βάζοντας την Diana και τις Supremes στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Με την αξεπέραστη φωνή της και τη μοναδική της σκηνική παρουσία, η Ross κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί σε μια παγκόσμια σούπερ σταρ. Το 1970 αποχώρησε από τις Supremes για να ακολουθήσει σόλο καριέρα και γρήγορα κατέκτησε την κορυφή με τραγούδια όπως το Ain’t No Mountain High Enough, το I’m Coming Out και το Endless Love (ένα ντουέτο με τον Lionel Richie), τα οποία την έκαναν διάσημη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο.

Το Upside Down είναι πραγματικά ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Diana Ross. Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν η κορυφαία επιτυχία του άλμπουμ της Diana, που σηματοδότησε μια νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση για εκείνη, συνεργαζόμενη με τους θρυλικούς παραγωγούς Nile Rodgers και Bernard Edwards των Chic.

Το τραγούδι συνδυάζει funk και disco στοιχεία και έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των αμερικανικών chart, ενώ σημείωσε μεγάλη απήχηση και διεθνώς. Το Upside Down χαρακτηρίζεται από τον μοναδικό του ρυθμό, τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Ross, και τους παιχνιδιάρικους στίχους που μιλούν για τις ανατροπές σε μια σχέση. Ακόμα και σήμερα παραμένει αγαπημένο κομμάτι στα clubs και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της καριέρας της Diana Ross, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως «βασίλισσα» της disco εποχής.

Σίγουρα υπάρχουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες που αξίζει να αναφέρουμε για τη Diana Ross, καθώς το ρεπερτόριό της είναι πλούσιο και γεμάτο κομμάτια που άφησαν εποχή. Μερικά ακόμα σημαντικά τραγούδια της είναι τα εξής:

“Chain Reaction” (1985): Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της στην Ευρώπη, γραμμένο από τους Bee Gees, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και επανέφερε τη Ross στα charts της δεκαετίας του ’80.

“Love Hangover” (1976): Ένα κλασικό disco κομμάτι που εξελίσσεται από μια αργή μελωδία σε έναν έντονο ρυθμό, αποδεικνύοντας την ευελιξία της Ross να ερμηνεύει με επιτυχία διαφορετικά στιλ.

“Touch Me in the Morning” (1973): Ένα όμορφο και συναισθηματικό κομμάτι που αναδεικνύει τη μελωδική της φωνή και την ευαίσθητη πλευρά της, φτάνοντας στην κορυφή των αμερικανικών charts.

Αυτά τα κομμάτια αναδεικνύουν το εύρος της καλλιτεχνικής της πορείας και το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα είδος, αλλά κατάφερε να συνδυάσει soul, pop, disco και R&B, δημιουργώντας ένα διαχρονικό μουσικό αποτύπωμα.

Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, η Ross έλαμψε και στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το Lady Sings the Blues, όπου ενσάρκωσε τη θρυλική Billie Holiday, μια ερμηνεία που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Παρακάτω είναι οι σημαντικότερες κινηματογραφικές της εμφανίσεις:

Lady Sings the Blues (1972): Αυτή ήταν η πρώτη της ταινία και η πιο διάσημη ερμηνεία της. Ενσαρκώνει τη θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ Billie Holiday και η ερμηνεία της της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Mahogany (1975): Η Ross πρωταγωνιστεί ως μια φτωχή γυναίκα που καταφέρνει να γίνει διάσημο μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας. Η ίδια τραγούδησε και το κεντρικό τραγούδι της ταινίας, το Do You Know Where You’re Going To, που έγινε μεγάλη επιτυχία. The Wiz (1978): Μια μοντέρνα διασκευή του κλασικού The Wizard of Oz, όπου η Ross υποδύεται την Dorothy. Στην ταινία αυτή συμπρωταγωνιστεί με τον Michael Jackson, και παρόλο που δεν είχε εμπορική επιτυχία τότε, είναι πλέον κλασική στο είδος της. Out of Darkness (1994): Στην τηλεταινία αυτή, η Ross υποδύεται μια γυναίκα με σχιζοφρένεια που αγωνίζεται να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Η ερμηνεία της ήταν καθηλωτική και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Double Platinum (1999): Μια τηλεταινία όπου συμπρωταγωνιστεί με την τραγουδίστρια Brandy. Η Ross παίζει μια τραγουδίστρια που επιστρέφει στη ζωή της αποξενωμένης κόρης της, η οποία ακολουθεί τα χνάρια της στη μουσική βιομηχανία.

Η Diana Ross έχει εμφανιστεί και σε διάφορα ειδικά τηλεοπτικά προγράμματα και ντοκιμαντέρ, αλλά αυτές οι ταινίες είναι οι σημαντικότερες στη φιλμογραφία της και έχουν αφήσει το στίγμα τους.

Η επιρροή της στην ποπ και τη soul μουσική είναι ανεκτίμητη, καθώς αποτέλεσε πρότυπο για πολλές καλλιτέχνιδες που ακολούθησαν τα βήματά της. Η προσωπική της φινέτσα, η αδιαμφισβήτητη ενέργειά της στη σκηνή και η διαρκής της δημιουργικότητα την έχουν κατατάξει ανάμεσα στους θρύλους της μουσικής. Από την εποχή της Motown μέχρι και σήμερα, η Ross συνεχίζει να εμπνέει με την τέχνη της, και οι εμφανίσεις της μαγνητίζουν και συγκινούν το κοινό παγκοσμίως.

Η Diana Ross είναι το παράδειγμα της αυθεντικής καλλιτεχνικής αφοσίωσης, και το ταλέντο της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής ιστορίας.

Ωστόσο, παρά την επιτυχημένη της καριέρα και την τεράστια επιρροή της στη μουσική βιομηχανία, η Diana Ross δεν κέρδισε ποτέ βραβείο Grammy σε κανονική κατηγορία κατά τη διάρκεια της πορείας της, κάτι που αποτελεί έκπληξη για πολλούς θαυμαστές και κριτικούς της μουσικής. Ωστόσο, η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης την τίμησε το 2012 με το Grammy Lifetime Achievement Award, το οποίο αναγνωρίζει τη συνολική προσφορά της στη μουσική.

Αν και δεν έλαβε το βραβείο σε συγκεκριμένη κατηγορία για κάποιο τραγούδι ή άλμπουμ της, το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τη μακρόχρονη συνεισφορά της και το διαχρονικό της έργο, καθώς και τη μεγάλη της επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Στην προσωπική της ζωή, η Ross έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον μουσικό παραγωγό Robert Ellis Silberstein, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, τη Rhonda και τη Tracee Ellis Ross, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός και έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως το Black-ish. Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον Νορβηγό επιχειρηματία Arne Næss Jr., με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Ross και τον Evan. Ο Evan Ross είναι επίσης ηθοποιός και τραγουδιστής, παντρεμένος με την Ashlee Simpson.

Η Diana Ross έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τα παιδιά της και είναι γνωστή για τη στοργή και την υποστήριξή της προς αυτά. Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, πάντα έδινε προτεραιότητα στην οικογένειά της και είναι σήμερα μια περήφανη γιαγιά!