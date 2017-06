Είδαμε και σχολιάζουμε: “Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο νεαρός Henry Turner (Brenton Thwaites), γιος του Will Turner (Orlando Bloom) και της Elizabeth Swann (Keira Knightley) είναι αποφασισμένος να λύσει την κατάρα που κρατά τον πατέρα του δέσμιο στον τρομερό «Ιπτάμενο Ολλανδό», ένα καράβι που είναι καταδικασμένο να μην μπορεί ποτέ να πιάσει στεριά. Για να το καταφέρει, πρέπει να ανακαλύψει τη μυθική Τρίαινα του Ποσειδώνα, ο χάρτης για την οποία βρίσκεται στα χέρια μιας ορφανής νεαρής αστρονόμου, της Karina Smyth (Kaya Scodelario). Εμπόδιο στα σχέδιά του θα μπει ο ζωντανός – νεκρός εξολοθρευτής πειρατών Salazar (Javier Bardem), ο οποίος «συμμαχεί» με τον καπετάν Barbossa (Geoffrey Rush), προκειμένου να καταφέρει να σκοτώσει τον αιώνιο αντίπαλό του –μιλάμε φυσικά για τον θρυλικό Jack Sparrow (Johnny Depp)!

Παλιοί και αγαπημένοι χαρακτήρες ενώνονται με μια νέα γενιά ηρώων στην πέμπτη ταινία της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», η οποία φέρει τον υπότιτλο «Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ» (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / Salazar’s Revenge”). Οι Joachim Ronning και Espen Sandberg παίρνουν τη σκυτάλη από τους έμπειρους Gore Verbinski, σκηνοθέτη της πρώτης τριλογίας, και Rob Marshall, ο οποίος υπέγραψε την τέταρτη συνέχεια, με υπότιτλο «Σε Άγνωστα Νερά», και μας προσφέρουν μια χορταστική περιπέτεια, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα εντυπωσιακά ψηφιακά εφέ. Χιούμορ και διαρκείς σκηνές δράσης κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον, ωστόσο, από την ταινία λείπουν οι πραγματικές εκπλήξεις κι αυτή η αίσθηση «ελαφράδας» που χαρακτήριζε ειδικά τις τρεις πρώτες ταινίες. Θαυμάσιοι ηθοποιοί συγκαταλέγονται στα συν της ταινίας και προσθέτουν συναισθηματικό βάρος στους ρόλους τους. Και, ναι, παρότι μοιάζει να παίζει λίγο στον αυτόματο, είναι απολαυστικό να βλέπεις τον Johnny Depp να αυτοσαρκάζεται ακομπλεξάριστα στον ρόλο του Jack Sparrow υπό τους ήχους του, κλασικού πλέον, επικού μουσικού θέματος του Hans Zimmer –μάλιστα η τεχνολογία επιφυλάσσει και μια μεγάλη έκπληξη στους fan του διάσημου ηθοποιού!

Συνολικά, θεωρώ ότι το φιλμ καταφέρνει να επιπλεύσει, καθώς προσφέρει έντιμη ψυχαγωγία σε όσους ξέρουν τι πάνε να δουν, αλλά κυρίως διότι καταφέρνει, μέσα στον χαμό των ειδικών εφέ, να στρέψει το ενδιαφέρον και στον ανθρώπινο παράγοντα. Στο επίκεντρο, άλλωστε, είναι οι δύο νέοι και η σχέση που έχουν με τους –με διαφορετικό τρόπο χαμένους– πατεράδες τους. Με δύο λόγια, αν δεν έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, θα περάσετε ένα ξέγνοιαστο ψυχαγωγικό δίωρο. Πράγμα διόλου αυτονόητο ή ευκαταφρόνητο, θεωρώ…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 25 Μαΐου.

