Είδαμε και προτείνουμε: “Κλέφτες Καταστημάτων”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Osamu Shibata (Lily Franky) με τον γιο του, Shota (Jyo Kairi) κάνουν μικροκλοπές σε καταστήματα. Επιστρέφοντας κάποιο βράδυ σπίτι, συναντούν τη Yuri (Miyu Sasaki), μια πεντάχρονη μικρή που ζει με γονείς που την κακοποιούν, και αποφασίζουν να τη φιλοξενήσουν. Η υπόλοιπη οικογένεια του Osamu, και ειδικά η γυναίκα του, η Nobuyo (Shakura Andô), την υποδέχεται με χαρά. Η παρουσία του κοριτσιού, όμως, θα γίνει αφορμή να έρθουν στο φως πολλά μυστικά…

Ο Hirokazu Koreeda είναι ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ της βραβευμένης με τον Χρυσό Φοίνικα στο 71ο Φεστιβάλ Καννών ταινίας «Κλέφτες Καταστημάτων» (“Manbiki Kazoku” / “Shoplifters”). Στο επίκεντρο της δημιουργίας του βρίσκονται τα έξι μέλη μιας ιδιαίτερης οικογένειας, η οποία επιβιώνει διαπράττοντας διάφορες μικρό-παρανομίες και απάτες. Το φιλμ εξελίσσεται με αρκετά αργό ρυθμό, ωστόσο ο ανθρωποκεντρικός του χαρακτήρας, οι θαυμάσιες ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς και η ωραία, γεμάτη απλότητα, σκηνοθεσία αποδεικνύονται ικανές να κρατήσουν το ενδιαφέρον του θεατή, έως ότου φθάσει η ώρα που γίνονται ανατρεπτικές αποκαλύψεις.

Προσωπικά, η συγκεκριμένη ταινία δεν με κέρδισε όσο η προηγούμενη του σκηνοθέτη, «Το Τρίτο Έγκλημα» (“Sandome no Satsujin” / “The Third Murder”, 2017), το οποίο επίσης προβλήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας. Όμως το νέο του αυτό έργο δεν παύει να διαθέτει άφθονο συναίσθημα και στιγμές γνήσιας συγκίνησης. Και –το πιο αξιοθαύμαστο απ’ όλα– αναδεικνύει πως, σε έναν κόσμο γεμάτο απάτη, το μόνο που δεν μπορεί να μάς εξαπατήσει και να «πλαστογραφηθεί» είναι η ύπαρξη της αληθινής αγάπης που ενώνει όλους τους ανθρώπους…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την One from the Heart, από την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου.

