Είδαμε και σχολιάζουμε: “Mamma Mia! Here We Go Again”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Έχοντας χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, Donna (Meryl Streep και, σε νεαρή ηλικία, Lily James), η Sophie (Amanda Seyfried) αποφασίζει να μετατρέψει σε ξενοδοχείο το σπίτι που έμενε η μητέρα της σε κάποιο ελληνικό νησί, ονόματι «Καλοκαίρι». Κατά τη διάρκεια των ετοιμασιών, η κοπέλα ανατρέχει στις αναμνήσεις της γνωριμίας της μητέρας της με τους… τρεις μπαμπάδες της, τον Sam (Pierce Brosnan & Jeremy Irvine), τον Harry (Colin Firth & Hugh Skinner) και τον Bill (Stellan Skarsgard & Josh Dylan), ενώ έχει πάντα στο πλευρό της τις «κολλητές» της μαμάς της, Tanya (Christine Baranski & Jessica Keenan Wynn) και Rosie (Julie Walters & Alexa Davies).

Ο Ol Parker γράφει και σκηνοθετεί το “Mamma Mia! Here We Go Again”, sequel του επιτυχημένου “Mamma Mia!”. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη ταινία… τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Κι αυτό κυρίως γιατί απουσιάζουν τα μαγευτικά τοπία της Σκιάθου και της Σκοπέλου, καθώς η συγκεκριμένη ταινία γυρίστηκε στην Κροατία. Οι Δαλματικές Ακτές είναι μεν πανέμορφες αλλά λείπει αυτή η δύναμη από το μοναδικό ελληνικό φως που κάνει τα πάντα να φαίνονται αλλιώτικα.

Κατά τα άλλα, η παραγωγή είναι εξαιρετική, το μοντάζ, τα κοστούμια και η φωτογραφία θαυμάσια, το καστ –παλιό και νέο– το διασκεδάζει δεόντως, χορεύοντας και τραγουδώντας στους ρυθμούς επιτυχιών των ΑΒΒΑ (οι οποίοι κάνουν σύντομα cameo περάσματα), ενώ δεν λείπουν και ορισμένες ξεχωριστές εμφανίσεις από τη λαμπερή Cher και τον δικό μας Πάνο Μουζουράκη έως τον έμπειρο Andy Garcia.

Το έργο δεν προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα ξέγνοιαστο, ανάλαφρο, χαρούμενο, διασκεδαστικό και, ενίοτε, συγκινητικό δίωρο στο σινεμά –ειδικά σε θερινό θα το χαρείτε πιο πολύ. Μήπως όμως αυτό δεν είναι αρκετό για ένα ζεστό βράδυ καλοκαιριού στην Ελλάδα;

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη UIP, από την Πέμπτη, 19 Ιουλίου.

