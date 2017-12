Είδαμε και προτείνουμε: “Όλα τα Λεφτά του Κόσμου”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο J. Paul Getty (Christopher Plummer) είναι –κυριολεκτικά– ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Όταν ο 16χρονος εγγονός του, Paul (Charlie Plummer) πέφτει θύμα απαγωγής στην Ιταλία το 1973, ο Getty αρνείται να πληρώσει τα λύτρα, παρά τις ικεσίες της νύφης του και μητέρας του παιδιού, Gail (θαυμάσια η Michelle Williams). Πεπεισμένος μάλιστα ότι η απαγωγή είναι στημένη, αναθέτει στον υπάλληλό του και πρώην πράκτορα της CIA, Fletcher Chase (Mark Wahlberg) να μάθει την αλήθεια…

Η νέα ταινία του σπουδαίου Ridley Scott, «Όλα τα Λεφτά του Κόσμου» (“All the Money in the World”) είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και διαθέτει αγωνία, ένταση και σωστό κινηματογραφικό ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκειά της. Πέρα όμως από τη δράση και τους ολοκληρωμένους χαρακτήρες, ο Scott επωφελείται από το καλογραμμένο σενάριο του David Scarpa προκειμένου να αναπτύξει ένα έντονο πολιτικοκοινωνικό σχόλιο περί ηθικής, χρήματος και ήθους. Τί σημαίνει να συγκεντρώνει ένας μόνο άνθρωπος στα χέρια του τόσο πλούτο; Για να γίνεις δισεκατομμυριούχος πρέπει όντως να σκοτώσεις τη συνείδησή σου; Πώς αντιμετωπίζεις τον κόσμο και πώς, τελικά, αντιμετωπίζεσαι από αυτόν; Και ποιος είναι ο αδηφάγος ρόλος του Τύπου σε όλα αυτά;

Το έργο συζητήθηκε πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, διότι ο ρόλος που ερμηνεύει ονειρεμένα ο εξαίσιος, εμπειρότατος Christopher Plummer, είχε αρχικά δοθεί στον Kevin Spacey, ο οποίος μάλιστα είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματά του! Αντικαταστάθηκε όμως εσπευσμένα από τον Plummer και ξαναγυρίστηκαν από την αρχή όλες οι σκηνές που έπαιζε, από φόβο μήπως το κοινό μποϊκοτάρει το φιλμ, λόγω του σεξουαλικού σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται ο Spacey. Και ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση, ασφαλώς κυρίαρχο λόγο είχε και το χρήμα. Αυτό, από την άλλη, δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο, την εξαιρετική δουλειά του βετεράνου ηθοποιού, ο οποίος δημιουργεί με λεπτοδουλειά, το πορτρέτο ενός ανθρώπου που ξοδεύει υπέρογκα ποσά προκειμένου να αγοράσει έργα τέχνης, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη για να σώσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που είναι αίμα του. Και το πιο θαυμάσιο στην ερμηνεία του, είναι ότι δεν κάνει τον Getty καρικατούρα –αντίθετα κάνει τα ελαττώματά του να μη χάνουν στιγμή την ανθρώπινή τους διάσταση. Και, εν τέλει, αυτό είναι που σου δημιουργεί τον μεγαλύτερο φόβο.

